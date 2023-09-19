Президент Узбекистана обсудил перспективы партнерства в сфере подготовки кадров

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках своего практического визита в США провел встречу с главой компании Cintana Дугласом Беккером. Работает в 30 странах мира , занимается повышением качества образования в университетах.

Основатель и председатель «Чинтаны» Дуглас Беккер работает над созданием Американского технологического университета в нашей стране в сотрудничестве с Университетом штата Аризона.

>

С 2024 года планируется начать подготовку квалифицированных кадров по таким направлениям, как здравоохранение, инженерия, архитектура и дизайн.

Глава нашего государства одобрил эти планы и озвучил выраженные его готовность создать благоприятные условия для реализации проектов в сфере лим.