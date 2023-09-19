Президент Узбекистана обсудил совместные проекты, направленные на развитие сельскохозяйственной техники

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился со Стивом Надерным, вице-президентом компании «CNH» в Нью-Йорке.

Стоимость ее активов составляет около 50 млн долларов. Транснациональная компания «CNH» стоимостью миллиард долларов является стратегическим партнером Узбекистана в сфере сельскохозяйственного машиностроения. Выпускает дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику под известными брендами «Case» и «New Holland».

Вице-президент Стив Нэйдер отвечает за приватизацию и модернизацию ряда промышленных предприятий сети компании, комбайнов. и хлопка. Он изложил планы по увеличению производства комбайнов, в том числе производства мощных тракторов, а также по выделению финансовых ресурсов непосредственно лизинговым структурам. Поддержал их планы по расширению своей деятельности в Узбекистане.