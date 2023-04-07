Президент Узбекистана отметил, что межпарламентское сотрудничество с Россией является эффективным

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 апреля в телефонном разговоре с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, отметили важность продолжения активных межпарламентских обменов и участия в реализации договоренностей на высоком уровне.

С удовлетворением отмечено, что плодотворное сотрудничество в рамках региональных организаций набирает обороты, служит дальнейшему укреплению узбекско-российской дружбы и масштабные отношения стратегического партнерства.