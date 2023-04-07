Президент Узбекистана отметил, что межпарламентское сотрудничество с Россией является эффективным

Даша 07.04.2023 В мире

Президент Узбекистана отметил, что межпарламентское сотрудничество с Россией эффективно отмечено

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 апреля в телефонном разговоре с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, отметили важность продолжения активных межпарламентских обменов и участия в реализации договоренностей на высоком уровне.

С удовлетворением отмечено, что плодотворное сотрудничество в рамках региональных организаций набирает обороты, служит дальнейшему укреплению узбекско-российской дружбы и масштабные отношения стратегического партнерства.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved