Президент Узбекистана отметил, что партнерство с институтами ООН расширяется

27 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Ольгу Алгаерову в рамках второго Ташкентского международного Инвестиционный форум.

На встрече были обсуждены вопросы развития многостороннего сотрудничества с институтами ООН, в том числе UNEC, в части скорейшего достижения Целей устойчивого развития.

Было с удовлетворением отметили, что эффективное сотрудничество осуществляется в рамках специальной программы для стран центрально-азиатского региона. Стороны отметили заинтересованность Узбекистана в членстве во Всемирной торговой организации и продолжении обменов в реализации программы «Зеленое пространство», цифровизации грузоперевозок и проектов текстильной промышленности.

Вопросы ООН также обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества по приоритетным направлениям с ЕИК.