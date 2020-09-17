Президент Узбекистана отправился в США

Как Ранее сообщалось, что Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегодня глава нашей страны прибыл в Нью-Йорк.

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Высокого гостя в аэропорту встречал мэр Нью-Йорка. Йорк Сити Эрик Адамс, председатель Американо-узбекской торговой палаты Кэролайн Лемм и другие официальные лица.

В программе визита соответственно, 19 сентября, глава наше государство выступит с речью на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН и изложит свою точку зрения по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Как В рамках главного международно-политического события года пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, а также двусторонние встречи с руководителями зарубежных стран, престижных международных организаций и ведущих компаний США. проведено.