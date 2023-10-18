Президент Узбекистана подчеркнул важность расширения сотрудничества с китайской корпорацией «CAMCE».

18 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял в Пекине председателя правления «China CAMC Engineering» Ван Бо.

“CAMCE” — ведущая китайская корпорация, оказывающая инжиниринговые услуги и реализующая масштабные инвестиционные проекты в сфере промышленности и инфраструктуры.

Компания имеет большой опыт работы в нашей стране. Сегодня «САМСЕ» участвует в строительстве Олимпийского городка в рамках подготовки к Азиатским юношеским играм, которые пройдут в Узбекистане в 2025 году.

Практические аспекты увеличения совместных проектов, в том числе и с нашей страной, На совещании обсуждались гидротехнические сооружения в регионах и современная инфраструктура в Новом Ташкенте, внедрение передовых агротехнологий. Распоряжено принять.