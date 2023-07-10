Президент Узбекистана поговорил по телефону с вице-президентом ОАЭ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев побеседовал с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром Аль Нахайяном и обсудил вопросы дальнейшего развития крупного -масштабное сотрудничество и реализация масштабных инвестиционных проектов с участием ведущих компаний Эмиратов.

Шейх Мансур Аль Нахайян поздравил лидера Узбекистана с убедительной победой на выборах и пожелал благополучия и процветания нашему народу. Он также передал приветствия и наилучшие пожелания Президента ОАЭ шейха Мохаммеда Аль Нахайяна.

Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. С удовлетворением было отмечено, что темпы роста товарооборота, количество совместных предприятий и количество авиарейсов между двумя странами увеличиваются.

Сегодня портфель инвестиционных проектов превышает $4 млрд., охватывая «зеленую» энергетику, сельское хозяйство, транспорт и логистику, туристическую инфраструктуру и другие направления. оказывает техническую помощь в реализации.

Важно продолжать активный диалог на высоком уровне в ходе беседы, по продвижению масштабных проектов торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.