Президент Узбекистана помиловал 541 человека

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в канун празднования благословенного Рамадана Курбан-байрам «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание, искренне сожалеющих о содеянном и преисполненных решимости выздороветь» подписал Указ.

Согласно указу помилованы 541 человек, которые искренне раскаялись в содеянном и решительно встали на путь выздоровления.

Внесены изменения. Полностью освобождены от основного наказания 374 человека, условно-досрочно освобождены 110 человек. отбывающих наказание 18 лицам заменено более легким наказанием. Также сокращены сроки лишения свободы 39 лицам.

Из помилованных – 36 иностранных граждан, 136 женщин, 75 мужчин старше 60 лет, 6 лиц, участвовавших в деятельности запрещенные организации.