Президент Узбекистана посетил Шушу

Днем Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга в сопровождении Президента Азербайджана Ильхома Алиева и его супруги ознакомились с достопримечательностями города Шуши. «Арт-центр» и «Колыбель азербайджанской музыки». Город является родиной ряда известных деятелей науки, культуры и искусства.

С 2021 года Шуша является культурной столицей Азербайджана, а в 2023 году она была объявлена культурная столица тюркского мира.

В этом году установились братские связи между городом Хивой и городом Шушей.

Высокопоставленные гости ознакомились с городом. Начали с мечети Соатлы, построенной в 1883 году. Затем ознакомились с фотовыставкой «Гейдар Алиев и Карабах», посвященной столетнему юбилею общенационального лидера Азербайджана.

Посетили главную площадь Шуши. Здесь установлены бюсты известных деятелей азербайджанской культуры – Хуршидабану Нотавона, Бюльбюля, Узеира Ходжибейли.

Узбекская сторона с большим интересом обеспечивает жителей города питьевой водой. Они ознакомились с родником «Ханская дочь», домом-музеем известного азербайджанского художника Бюльбюля, памятником архитектуры «Мехмондоровлар ую» и знаменитой Джыдырской равниной, где в прошлом проводились соревнования между наездниками.

На этом завершаются мероприятия государственного визита президента в Азербайджан. Глава нашего государства отбыл в Ташкент.