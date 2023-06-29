Президент Узбекистана поздравил общенационального лидера Туркменистана

O 29 июня состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с общенациональным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Счастья и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу.

Он вносит свой вклад в развитие сегодняшнего Туркменистана, укрепление дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами.Его весомый вклад был особо отмечен.

Лидеры Узбекистана и Туркменистана поздравили друг друга с праздником Курбан-Байрам. Президент Узбекистана также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с официальным открытием нового города Аркадаг, обсудив вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества. Отмечено, что на всех уровнях активизированы эффективные диалоги, межрегиональные и культурно-гуманитарные обмены.

Рассмотрены актуальные аспекты регионального сотрудничества.