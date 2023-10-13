Президент Узбекистана прибыл в Кыргызстан

О Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Бишкек с деловым визитом.

В международном аэропорту «Манас» главу нашего государства встретил Председатель Кабинета Министров КР – Глава главы администрации президента Акилбека Жапарова и других должностных лиц.

Сегодня в столице Кыргызстана пройдет саммит Содружества Независимых Государств. В повестку дня очередного заседания Совета глав государств включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализация совместных программ и проектов в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культура и другие сферы.