Президент Узбекистана прибыл в Пекин

Президент Народной Республики Китая Си Цзиньпина По приглашению Синьпина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в Пекин с деловым визитом.

Главу нашего государства принял Министр по чрезвычайным ситуациям Китайской Народной Республики Ван Сянси и другие официальные лица в международном аэропорту «Шоуду».

В честь высоких гостей были подняты государственные флаги двух стран, выстроен почётный караул.

17-18 октября глава государства Визит Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и Народного политического консультативного совета Китая. Планируется провести переговоры и другие двусторонние встречи с председателем Ван Хунином.

Лидер Узбекистана примет участие в открытие международного форума «Одно место, один путь» и выступление на его пленарном заседании.

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