Президент Узбекистана принял главу ведущей египетской компании

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 29 мая принял председателя правления египетской компании “Orascom Investment Holding” Наджиба Савириса.

Глава ведущего инвестиционно-промышленного корпорации Египта находится в нашей стране в рамках договоренностей на высшем уровне.

Планы компании по реализации крупных инвестиционных проектов на сумму более 1,2 млрд долларов в Узбекистане в рамках совместной «дорожной карты» обсуждались на на встрече.

Обсуждены перспективные проекты по производству продуктов питания, геологоразведке и разработке месторождений металлов, строительству и управлению современными гостиничными комплексами, строительству солнечных и ветряных электростанций.