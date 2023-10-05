Президент Узбекистана принял председателя корейской компании SK Group

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 4 октября принял делегацию во главе с председателем ведущей корейской компании SK Group, главой Торгово-промышленной палаты и Промышленность Республики Корея Че Тхэ Вон.

Глава нашего государства с большим удовлетворением отметил, что отношения особого стратегического партнерства между Узбекистаном и Южной Кореей, прежде всего, последовательно развиваются в торгово-экономической сфере. В частности, были рассмотрены вопросы расширения практического сотрудничества по организации производства медной фольги в Ташкентской области. Поддержаны планы по подготовке инженерных кадров и проведению научных исследований в полупроводниковой отрасли.

Торгово-промышленная палата Кореи поощряет прямые инвестиции ведущих компаний страны в приоритетные отрасли. Важность активного участия в реализации проектов сотрудничества.