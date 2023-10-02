Президент Узбекистана принял участие в открытии Всемирной выставки в Дохе

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия всемирной выставки «ЭКСПО Доха – 2023» в рамках своего государственного визита в Катар.

Эмир В церемонии приняли участие шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Сони, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, главы государств и правительств Ирака, Йемена и ряда других стран.

ЭКСПО Доха – первая глобальная «зеленая» выставка, проводимая в регионе. Мероприятие проходит под лозунгом «Зеленая пустыня, лучшая экология» и продлится до марта следующего года. К достижениям были приобщены внедрение, выращивание новых видов сельскохозяйственных культур, создание инновационных садов и другие направления передовых технологий. технологии в области менеджмента, были показаны презентации садоводства и пищевой промышленности нашей страны.