После завершения пленарного заседания Саммита Движения неприсоединения Президент Республики Узбекистан провел ряд встреч с главами делегаций и международных организаций.

В ходе интервью с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым обсуждены вопросы продвижения совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и энергетической сферах, обсуждены вопросы вовлечения в формирование и реализацию инвестиционных проектов обдуманный. состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня пленарного заседания.

Генеральный секретарь ВТО Зураб Пололикашвили подготовил и провел очередную сессию Генеральной Ассамблеи ЮНВТО, которая пройдет в Самарканде 16-20 октября т.г. .предоставил информацию о проводимой работе.

Также были рассмотрены вопросы реализации совместной программы по подготовке кадров в сфере туризма.