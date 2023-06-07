Президент Узбекистана сегодня отправится в Италию

Узбекистан Президент Республики Шавкат Мирзиёев посетит эту страну с официальным визитом 7-9 июня по приглашению Президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы.

Встречи на высшем уровне пройдут в Риме . Глава нашего государства проведет переговоры с Президентом Италии Серджо Маттареллой и Премьер-министром Джорджией Мелони.

Будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых отношений и практического сотрудничества по приоритетным направлениям между Узбекистаном и Италией. Состоятся обмен мнениями по международной повестке дня.

Кроме того, глава Узбекистана проведет встречу с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Суй Дуньюй, штаб-квартира которой находится в столице Италии. . Планируется обсудить важные аспекты сотрудничества в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Деловая программа визита состоится в Милане – Президент Узбекистана примет губернатора провинции Ломбардия и руководителей ведущие итальянские компании и организации.проведут встречу с.