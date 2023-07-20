Президент Узбекистана совершил умру

Глава государства После своего выборов Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, находившийся в Саудовской Аравии, с первым зарубежным визитом отправился в священный город Мекку.

19 июля – первый день месяца Мухаррам , который начался в исламском мире в 1445 году хиджры, глава нашей страны вошел в ихрам и совершил умру, совершил свои действия. Ему выпала честь совершить молитву внутри Кабатуллы.

Шавкат Мирзиёев совершил семь кругов тавафа вокруг Байтуллы и семь раз между холмами Сафа и Марва в соответствии со столпами нашей религии. Мы молились за процветание нашей страны, мир и благополучие нашего народа, счастье, удачу и светлое будущее для всех наших соотечественников и нашего молодого поколения. tdi.