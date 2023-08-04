Президент Узбекистана встретился с общенациональным лидером туркменского народа

Прибыв в Ашхабад, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с общенациональным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

С удовлетворением отмечено, что многоплановые отношения между Узбекистаном и Туркменистаном динамично развиваются, последовательно укрепляется стратегическое партнерство наших стран.

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Торговля, промышленность, энергетика, сельское и водное хозяйство. Отмечено, что расширяется практическое сотрудничество в сферах сельского хозяйства, транспорта и других приоритетных направлениях.

Руководители Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества и рассмотрели план дальнейших мероприятий.