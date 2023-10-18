Президент Узбекистана встретился с председателем крупного энергетического холдинга «Госсети».

В рамках практического визита в город Пекин Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании «Госсетевой» Синь Баоаня на ему выделено место жительства.

Электрическая корпорация Китая является мировым лидером в этой области и занимает высокие места в рейтинге Fortune Global 500. Имеет большой опыт работы в зарубежных странах. Стоимость ее активов составляет около 800 миллиардов долларов.

Реализация перспективных проектов с участием этой компании, в том числе строительство высоковольтных линий электропередачи и модернизация инфраструктурных объектов, в том числе внедрение обсуждались передовые инженерные решения и высокие технологии.Особое внимание было уделено подготовке высококвалифицированных специалистов для энергетической отрасли нашей страны.