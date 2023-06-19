Президент Узбекистана встретился с Верховным религиозным лидером Ирана аятоллой Сейедом Али Хаменеи

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита встретился с Верховным религиозным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Сайедом Али Хаменеи .

Глава нашего государства посетил делегацию Узбекистана на иранской земле, выразил признательность за теплый прием и гостеприимство.

В дружеской беседе стороны уделили особое внимание развитию и укреплению двусторонних отношений и обсудили планируемые меры по дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Ираном.

Было особо отмечено, что наши народы на протяжении многих веков связывает культурно-историческая общность.Указано, что ведется практическая работа по расширению сотрудничества в сфере торговли, инноваций и высоких технологий, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта и связи, туризма и культурной -гуманитарный обмен.

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Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Встреча прошла в дружеской и доверительной атмосфере, в духе конструктивного диалог.