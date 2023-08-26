Скоро придет время положить конец войны на Украине”, – заявила президент Венгрии Каталин Новак в интервью итальянской газете Il Messaggero. “Я полностью согласна с Папой Франциском”. “Шилам, хотя я не в состоянии сделать публичное заявление о том, что существует определенный мир. план. Я уверен, что теперь мы приблизились к реализации проекта, мы говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу”, – сказал Новак.

Президент Венгрии «Пришло время поговорить о том, как построить мир», – сказал он. Он указал на миссию кардинала Зуппи, посла Папы, и на свои планы посетить Пекин после визитов в Киев, Москву и Вашингтон.