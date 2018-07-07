Президент Хорватии осмотрела Сочи

Колинда Грабар-Китарович 7 июля посетила музей «Спортивной славы Сочи», где проходит детский праздник спорта и творчества.

Для главы Хорватии провели экскурсию по музею, в ходе которой она познакомилась со страницами спортивной истории города, основными событиями Игр Сочи-2014, выставкой, посвященной городскому профессиональному футбольному клубу и памятными предметами, переданными в учреждение. Также ребята местных школ подготовили сюрприз и подарили президенту картину «Футбол глазами детей».

«На протяжении всего чемпионата в Сочи работают городские площадки. И болельщики, и отдыхающие, и сочинцы вместе болеют за футболистов и объединены особой атмосферой. Сегодня мы все собрались на спортивном празднике, чтобы в первую очередь поддержать нашу сборную», — цитирует организаторов мероприятия пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Колинда Грабар-Китарович прилетела в Россию поддержать национальную сборную в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу. Перед игрой она проведет встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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