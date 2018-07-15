Президент Хорватии поблагодарила россиян на русском языке

Колинда Грабар-Китарович поблагодарила Россию во время перелета в Москву на финал ЧМ по футболу.

«Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия!» — говорит в видеообращении президент Хорватии из салона самолета.

Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, за которым будет наблюдать из VIP-ложи стадиона «Лужники», сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборные Франции и Хорватии 15 июля разыграют титул чемпиона мира по футболу. Финальный матч ЧМ-2018 стартует в 18:00 на московском стадионе «Лужники».

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