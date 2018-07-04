Президент Хорватии приедет в Сочи на игру своей сборной с Россией

Четвертьфинальная игра чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии состоится 7 июля.

«Президент Колинда Грабар-Китарович примет приглашение Российской Федерации и будет присутствовать на встрече», — сообщили в кабинете хорватского президента.

Глава республики присутствовала на матче 1/8 чемпионата в Нижнем Новгороде, когда хорваты в серии пенальти победили команду Дании.

После того, как россияне в Москве выиграли у испанцев, Грабар-Китарович написала в Twitter «Поздравляю Россию с отличной игрой! Увидимся в Сочи», сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на период проведения матча Россия — Хорватия интерес туристов к Сочи вырос на треть. На четвертьфинал ЧМ-2018 на курорт приедут около 10 тыс. болельщиков сборной Хорватии.

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