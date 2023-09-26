Президент Южной Кореи посетит Великобританию

Президент Южной Кореи Корея Юн Сок Ёл в ноябре посетит с государственным визитом Великобританию по случаю 140-летия отношений между двумя странами, передает Казинформ со ссылкой на агентство Yonhap в сообщении пресс-службы. Даты визита будут объявлены позднее.

Корейский лидер и первая леди Ким Кеон Хи станет первым государственным гостем в Великобритании с тех пор, как король Карл III взошел на престол в мае этого года.

Первый визит южнокорейского лидера в Великобританию состоялся в сентябре прошлого года, когда он присутствовал на похоронах королевы Елизаветы II, празднующей подписание договора о дружбе, торговле и мореплавании между династией Чосон. .