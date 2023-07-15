Президент Южной Кореи прибыл в Украину — СМИ

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Украину с необъявленным визитом, сообщает Yonhap News.

В сообщении говорится, что Юн Сок Ёль с супругой посетили разрушенные войной города Буча и Ирпень. недалеко от Киева.

В ходе поездки планируется, что южнокорейский лидер встретится с президентом Владимиром Зеленским и возложит венок в память о погибших на войне.

У Южной Кореи только оказывал гуманитарную и экономическую помощь Украине.но в начале мая президент Юн Сок Ёл, посетивший в это время США, заявил, что будет рассмотрена возможность поставок оружия Киеву.