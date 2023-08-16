Президент Южной Кореи призвал к более тесному обмену ядерной информацией с Японией и США

Южная Корея должна попытаться тесно обмениваться ядерной и ракетной информацией с Японией и США из-за угрозы со стороны КНДР. Nikkei Asia пишет, что с таким призывом выступил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что Южная Корея, Япония и США разделяют общие ценности, и эти страны выступают против угрозы Северной Кореи , который обладает ядерным оружием. Он добавил, что они должны работать вместе, чтобы бороться.

Он также отметил роль близости с Вашингтоном в значительном развитии и процветании Сеула.

Как сообщается, обороны обсуждение укрепления сотрудничества в сфере сельского хозяйства может быть включено в повестку трехстороннего саммита, который пройдет на этой неделе. Осуществление обмена ядерным и ракетным оружием свидетельствует о существенном росте военного сотрудничества между Японией и Южной Кореей, говорится в статье.