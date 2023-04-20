Президент Южной Кореи хочет расширить помощь Киеву, но…

Южная Корея может расширить поддержку Украины помимо гуманитарной и экономической помощи в случае крупномасштабного нападения на мирных жителей, заявил президент Юн Сок Ёл в интервью агентству Reuters.

“Если возникает ситуация, которая не может быть принята международным сообществом, например, имеет место крупномасштабное нападение на гражданское население, резня или серьезное нарушение законов войны, она может стать нам сложно оказывать только гуманитарную или финансовую помощь», — сказал Юн.

По данным агентства Reuters, это свидетельствует об изменении отношения южнокорейского лидера к вопросу предоставления оружия Украине.

Министры иностранных дел G7 от 18 апреля Согласно итоговому заявлению, страны, поддерживающие вторжение России в Украину, заплатят за это «высокую цену».