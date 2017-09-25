Президент «Зенита» обсудит с фанатами клуба инцидент в Краснодаре

25 сентября в 13:58

Сергей Фурсенко отметил, что произошедшему будет уделено особое внимание.

«Мы запрашивали не 3 тыс., а около 1,2 тыс. билетов, но руководство «Краснодара» дало 1 тыс. билетов. Мы пытались о чем-то договориться, но ничего не получилось. Как мне кажется, «Зениту» можно было пойти навстречу, и, наверное, в связи с этим такая ситуация и возникла», — сообщил президент клуба.

По данным Фурсенко, служба безопасности «Зенита» пыталась решить вопросы по претензиям со стороны болельщиков.

«У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба, который пытался решить эту ситуацию. Я буду встречаться с фанатами, и эти вопросы будем обсуждать более подробно. Потому что надо разобраться в том, что произошло, и мы обязаны уделить этому особое внимание», — цитирует президента «Зенита» ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре24 сентября прошел матч 11-го тура чемпионата России по футболу, во время которого полиция задержала четырех болельщиков ФК «Зенит» за хулиганство.

По данным СМИ, конфликт произошел из-за нехватки билетов для болельщиков «Зенита». Для них была выделена квота в 1 тыс. билетов, однако на матч прибыло почти в два раза больше зрителей, чтобы поддержать клуб из Санкт-Петербурга. Те, кого не пустили на трибуны, попытались прорваться силой и в результате сломали забор. Болельщики, которые попали на стадион по билетам, решили поддержать товарищей и покинули гостевую трибуну. Уходя, они подожгли несколько сидений.

Фоторепортаж с матча смотрите здесь.

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