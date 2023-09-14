Президент Зимбабве назначил сына и племянника заместителями министра

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва столкнулся с негативной реакцией после назначения своего сына заместителем министра финансов страны, сообщает CNN.

Сын Мнангагвы Дэвид, 34 года, был среди 26 чиновников, приведенных к присяге в качестве новых министров кабинета во вторник , несмотря на массовые протесты. Список кандидатов был объявлен в понедельник.

Сын Мнангагвы назначен заместителем министра финансов, а его племянник Тонгай станет заместителем министра туризма страны.

<Некоторые граждане обвиняют Мнангагву в управлении страной. типа "семейный бизнес". Сказали, что не соответствует стандартам.