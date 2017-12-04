Президентом Федерации парусного спорта Краснодарского края стал Сергей Захаров

Его кандидатура была утверждена на внеочередной конференции, которая прошла 2 декабря в Краснодаре.
В конференции приняли участие делегаты четырех общественных организаций, являющиеся коллективными членами Федерации парусного спорта Краснодарского края: представители Новороссийска, Темрюка, Приморско-Ахтарска, а также представители Краснодара без права голоса.
Перед голосованием и. о. президента краевой ФПС Сергей Старков снял свою кандидатуру и предложил отдать голоса в пользу Захарова.
В итоге Сергей Захаров был избран на пост главы федерации единогласно, сообщает пресс-служба Федерации парусного спорта Краснодарского края.
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