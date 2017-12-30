Президентская библиотека оцифрует наследие писателя Даниила Гранина

Оцифровку произведений планируют сделать к 100-летию со дня рождения писателя.

Отмечается, что Даниил Гранин часто бывал в Президентской библиотеке. Он приходил не только на крупные мероприятия, но и для общения с сотрудниками библиотеки, делился своими творческими планами, взглядами на литературу и происходящее вокруг.

Одна из таких встреч стала основой документального фильма «Время вспомнить. Даниил Гранин». В картине писатель, вспоминая прошлое, рассуждает о будущем литературы, науки и культуры страны.

Об увековечении памяти и праздновании 100-летия со дня рождения Гранина президент РФ Владимир Путин объявил на заседании совета по культуре и искусству 21 декабря, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Санкт-Петербурге в ночь с 4 на 5 июля на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. В Краснодаре прошла выставка памяти писателя.

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