Президенты Азербайджана и России обсудили в Сочи проблему Карабаха

Ильхам Алиев и Владимир Путин 21 июля провели рабочую встречу.

Они обсудили вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Главы государств еще раз подтвердили наличие стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Россией, подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

На встрече также обменялись мнениями о международных и региональных проблемах. Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и стратегические партнерские связи между Азербайджаном и Россией будут развиваться и впредь, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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