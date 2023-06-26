Президенты Франции и Литвы — о бунте Пригожина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «час за часом наблюдал за событиями, контактируя с основными партнерами Франции».

По его мнению, сложившаяся ситуация показала слабость российской армии и ее вспомогательных сил и что в русском лагере был раскол.

По его мнению, все произошедшее “полностью оправдывает поддержку, оказанную украинцам в сопротивлении”. Это повод для усиления крыла.

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«Если Пригожин или часть группы Вагнера окажется в Беларуси с неясными планами и неясными намерениями, значит, нам необходимо усилить безопасность наших восточных границ», — заявили на заседании Госсовета безопасности в Науседа. крючок.