Президенты РФ и Египта прошли по набережной Сочи и пообщались с отдыхающими

После Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси отправились на ужин в ресторан «Высота 5642».

Первым на встречу приехал российский президент. Через пять минут прибыл лидер Египта и поприветствовал Путина.

Путин пригласил египетского коллегу на прогулку. Президент России спросил, как глава Египта провел свой день в Москве. Тот рассказал ему, что успел встретиться с председателем правительства Дмитрием Медведевым, с которым удалось обсудить различные вопросы, а также спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и возложить цветы к Могиле неизвестного солдата.

По пути в ресторан президенты встретили на набережной отдыхающих. Путин интересовался у них, как они проводят время и откуда приехали. После общения с туристами президенты дошли до ресторана, где продолжится разговор в неформальной обстановке, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник