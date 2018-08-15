Президенты РФ и Туркменистана в Сочи обсудили двусторонние и мировые вопросы

Встреча в неформальной обстановке состоялась 15 августа.

«Мы совсем недавно виделись в рамках каспийской «пятерки», где подписали очень важный документ по урегулированию ситуации на Каспии. Как и договорились, мы все-таки проведем с вами сегодняшнюю встречу отдельно, поговорим обстоятельно по нашим двусторонним отношениям», — сказал российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Путин предложил неформально в узком составе обсудить экономические вопросы, вопросы социальной сферы, взаимодействия в гуманитарных областях и международной деятельности. По словам президента России, здесь позиции стран близки или практически совпадают.

Бердымухамедов подчеркнул, что Россия и Туркменистан являются стратегическими партнерами. Он отметил, что Путин многое делает и на международной арене по вопросам безопасности.

Президент Туркменистана пожелал Путину дальнейших успехов на государственной деятельности, а народу России — процветания и всех благ, сообщает ТАСС.

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