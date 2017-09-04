Президенты РФ и Южной Кореи осудили ядерное испытание КНДР

Владимир Путин 4 сентября обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином проблемы Корейского полуострова с учетом нового ядерного испытания КНДР.

Главы стран решительно осудили действия Пхеньяна.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом республики Корея Мун Чжэ Ином. При обсуждении проблем Корейского полуострова с учетом нового ядерного испытания, проведенного КНДР 3 сентября, было высказано решительное осуждение действий Пхеньяна, грубо нарушающих соответствующие резолюции СБ ООН, подрывающих режим глобального нераспространения и создающих серьезную угрозу миру и безопасности в регионе», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российская сторона акцентировала, что урегулирование «этой крайне сложной ситуации» возможно исключительно путем возобновления переговоров, активного использования политико-дипломатических средств.

В сообщении сказано, что лидеры продолжат обмен мнениями по этой теме во время встречи 6 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

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