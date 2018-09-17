Президенты России и Турции обсудят в Сочи сирийское урегулирование

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 17 сентября.
Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Стамбуле 14 сентября прошла встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции, посвященная Сирии.
Ранее в Тегеране 7 сентября лидеры России, Ирана и Турции договорились продолжить прилагать усилия по защите гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.
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