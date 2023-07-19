Президенты США и Израиля обсудили вопрос Ирана и Палестины

Спорная израильская судебная реформа также была в повестке переговоров в Белом доме.

Президент США Джо Байден и президент Израиля Исаак Херцог обсудили региональные и глобальные вопросы на Белый дом, в частности спорная судебная реформа в Израиле, обсудил Иран и израильско-палестинский вопрос.

В заявлении Белого дома говорится, что лидеры обсудили вопросы предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия и координации между Тегераном и Москвой о сотрудничестве в области обороны.

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Байден и Херцог также обсудили необходимость «согласованного подхода» к неоднозначной судебной реформе в Израиле.

«Президент Байден — лучший способ добиться прочного и справедливого мира и равной свободы, процветания и безопасности для израильтян и палестинцев, подтвердил свою приверженность поиску решения путем переговоров. Президент подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для улучшения безопасности и экономической ситуации на Западном берегу и предотвращения террористических атак», — говорится в заявлении. Также были рассмотрены пути продвижения региональной интеграции Израиля для обеспечения более мирной и благополучной обстановки на востоке. .