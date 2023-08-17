Президенты стран Центральной Азии встретятся в Душанбе

14-15 сентября состоится в Душанбе, сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

По словам министра, пятая консультационная встреча высокого уровня пройдет под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

<p "Для того, чтобы провести эту встречу на высоком уровне и достойно, мы находимся в постоянном сотрудничестве со странами Центральной Азии, ведется комплексная подготовка", – сказал Сирожиддин Мухриддин сообщил, что будет подписан план, важнейшим из которых станет итоговая декларация глав государств.

Также в Душанбе будут подписаны два важных соглашения – в сфере наземный транспорт и молодежная политика.

“Таджикистан, а также Центральный Он предложил провести 12 дополнительных мероприятий в рамках пятой консультативной встречи лидеров азиатских стран. Среди них экономический форум, форум ученых, встреча активных женщин, культурная программа и выставка. национальные блюда пяти стран региона”, – сказал глава МИД.

При этом запланировано очередное заседание Совета глав государств Международного фонда спасения острова в Душанбе, и по его итогам будет подписан ряд решений.

Четвертая встреча лидеров стран Центральной Азии состоялась в Кыргызстане 2 июня текущего года. Встречи лидеров Центральной Азии в формате «пятерки» начались в Астане в 2018 году.