Президенты Узбекистана и ОАЭ поговорили по телефону

11 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в котором пожелал счастья, больших успехов в деятельности государственности, мира и процветания дружественному народу этой страны.

В ходе беседы он обсудил вопросы многопланового сотрудничества, прежде всего, торговли, инвестиций, инноваций и высоких технологий, «зеленых перспектив дальнейшего расширения отношений в сфере энергетики, обсуждались вопросы сельского хозяйства, логистики и транспорта. было сделано. В прошлом году объем взаимной торговли увеличился вдвое. В Узбекистане действуют 240 совместных предприятий, портфель проектов превысил 3 миллиарда долларов.

Реализованы новые проекты сотрудничества в сферах нефтехимической, пищевой промышленности, развития инфраструктуры, горнодобывающей и металлургической промышленности. было отмечено, что обе страны заинтересованы в наращивании и расширении финансово-технического сотрудничества и программ культурно-гуманитарного обмена. tdi.