Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, обсудив вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между двумя странами и расширения многостороннего сотрудничества.

Президент Туркменистана искренне поздравил лидера нашей страны с убедительной победой на состоявшихся накануне президентских выборах в Узбекистане. С начала текущего года успешно проходят заседания межправительственных комиссий, встречи министров транспорта, энергетики и культуры.

Устойчивыми темпами увеличивается объем товарооборота. Реализуются важные гуманитарные программы, направленные на сближение наших братских народов.

Главы Туркменистана и Узбекистана подчеркнули важность развития всестороннего сотрудничества и продвижения проектов практического партнерства.