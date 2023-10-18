Президенты Узбекистана и Вьетнама отметили важность активизации торгово-экономических отношений

17 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках практического визита встретился с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Чионгом в Китай.

В первую очередь между двумя странами обсуждались вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Следует отметить, что Вьетнам является важный традиционный партнер Узбекистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последние годы активизировались диалоги на различных уровнях, увеличиваются объемы взаимной торговли, количество совместных предприятий. Реализуются проекты в сфере сельского хозяйства и рыболовства.

Наши ведущие компании работают в нефтегазовом комплексе, машиностроении, электротехнике, химической, текстильной, обувной, мебельной, пищевой и других отраслях промышленности, в том числе Особая экономика Было отмечено, что существуют возможности для сотрудничества в рамках зон и индустриальных парков.

Также лидеры Узбекистана и Вьетнама подчеркнули важность развития обменов в сферах культуры, образования и туризма.