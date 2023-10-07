Президенты Узбекистана, Казахстана и России начали поставки природного газа

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев совместно с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из России в Узбекистан через территорию Казахстана стартовал поставки природного газа.

В ходе церемонии в формате телемоста глава государства отметил историческую значимость этого события, которое выведет трехстороннее сотрудничество в сфере энергетики на новый качественный уровень .

O Президент Узбекистана поблагодарил лидеров Казахстана и России за личную поддержку реализации данного проекта. Особая благодарность специалистам, принявшим участие в организации газоснабжения в кратчайшие сроки, реконструкции участков магистрального газопровода, модернизации компрессорных станций и строительстве новой газоизмерительной станции «Бейнов».

Российский газ «Отмечено, что начало реверсного» импорта имеет стратегическое значение для Узбекистана. Этот проект является большим шагом вперед в обеспечении энергетической безопасности нашей страны, диверсификации источников гарантированных поставок «голубого топлива», компенсации сезонных дисбалансов в потреблении, обеспечении населения надежным и бесперебойным газом и электроэнергией, а значит дополнительными объемами энергии. ресурсов.

Была выражена уверенность, что реализация этого крупного проекта и его результаты послужат дальнейшему укреплению отношений между тремя странами.