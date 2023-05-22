Президенты Южной Кореи и Украины впервые провели переговоры в рамках саммита G7

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёл и Президент Украины Владимир Зеленский впервые провели переговоры в рамках саммита G7.

По сообщению офиса лидера Южной Кореи, встреча в Украине состоялась по инициативе стороны.

В ходе переговоров лидер Южной Кореи заявил, что он намерен оказать Украине дополнительную военную помощь, в том числе средствами разминирования.

Юн Сок Ёл отметил, что Сеул высоко ценит международный порядок, основанный на свободе и международной солидарности.

Главы государств выразили солидарность в необходимости двустороннего сотрудничества для послевоенного восстановления Украины.

Со своей стороны пресс-секретарь президента Южной Кореи Ли Даун заявил, что Зеленский запросил военную помощь только в целях обороны, и поблагодарил Сеул за предоставленную до сих пор гуманитарную помощь.