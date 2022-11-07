При любом раскладе: энергетическое эмбарго не сможет ударить по доходам России

А вот Европа сильно пострадает.

Энергетическое эмбарго не сможет ударить по доходам России, пишет журнал The Economist. Издание приводит прогноз развития ситуации с энергетическим кризисом в Европе и подчеркивает — до его конца еще не скоро, а ситуация может ухудшится в одночасье.

Согласно исследованию консалтинговой фирмы Rystad Enargy, пока рано говорить об окончании энергетического кризиса в Европе рано даже несмотря на то, что европейские порты забиты танкерами СПГ (сжиженный природный газ). Как только сильнее похолодает, начнется конкуренция среди покупателей и цены на топливо вырастут.

Эксперты рассчитали, как может развиваться кризис. Все три приведенных ими сценария крайне негативны для экономики Евросоюза, а вот у России остается время для маневра.

Согласно первому варианту Евросоюз введет эмбарго на российскую нефть и запретит страховать суда, которые переводят российское топливо. По прогнозам аналитиков это приведет к нехватке 84 млрд кубометров газа — примерно 17% от годовой нормы потребления. Уже сейчас частично эти потребности закрыли поставки СПГ.

«Если «Северный поток» останется закрытым в течение 2023 года, дефицит энергии в Европе увеличится, что потребует еще большего сокращения потребления, — говорится в прогнозе. — По оценкам исследовательской фирмы Gavekal, падение потребления энергии в Германии или Италии на 1% снижает ВВП на 0,5-1%».

Россия при таком сценарии практически ничего не потеряет, так как продавать нефть и газ она может странам Азии. Как сказал ранее президент России Владимир Путин, покупатели российского газа есть всегда.

«Покупатели газа всегда есть. В мире этот продукт очень востребован. Это самый экологически чистый водород и идеальный первичный источник энергии для переходного периода к зеленой энергетике, — сказал Путин. — Я знаю, что потребителей много. И желающих приобрести российский газ тоже много».

Второй сценарий предполагает эскалацию конфликта. Так, Москва перекроет трубопровод через Украину, что лишит Европу более 10 млрд кубометров газа в год. После прекратятся поставки СПГ, на что ЕС примет ответные меры в виде снижения потолка цен на газ. Эксперты уверены, что в таком случае Кремль попросит ОПЕК (это более 20 стран, которые добывают около 40% мировой нефти) урезать ежемесячную добычу на миллион баррелей в сутки для выравнивания рынка.

Эксперты обращают внимание, что жесткие ограничения дают незападным странам большой стимул для создания альтернативной системы торговли нефтью. По данным представителя торговой фирмы Vitol Джованни Серио, танкеры, принадлежащие G7, уже скупаются игроками из Азии и Ближнего Востока. Китай и Индия смогут самостоятельно застраховать свои суда, а другие страны — воспользоваться «черной» торговлей, когда танкеры с нефтью невозможно отследить.

В случае такого сценария, доходы России от нефти будут устойчивыми. Рассчеты показывают, что экспорт нефти немного сократится, что вынудит уменьшить добычу. Предполагается, что доходы от экспорта нефти останутся на удивление стабильными на уровне 170 миллиардов долларов в 2023 году. А вот Европе придется раскошелиться и тратить дополнительные средства после перехода на дорогой СПГ.

Третий сценарий, который приводят аналитики — экстремальный. Он предполагает то, что Россия перейдет к тотальной энергетической войне.

По этому сценарию будет закрыт «Турецкий поток», что оставит Европу еще без 15 млрд кубометров в год. Экстремальный сценарий также предполагает, что Россия разрушит инфраструктуру импорта газа, например, остановит потоки по двум крупнейшим трубопроводам Норвегии. Это лишит Европу еще 55 млрд кубометров в год.

Очевидно, что западные державы ответят «вторичными» санкциями против тех, кто торгует нефтью, лишит их доступа к долларам. Кремль примет ответные меры, убедив ОПЕК сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а также заблокирует экспорт нефти через КТК. США, пытаясь снизить цены на нефть, ускорит высвобождение своих стратегических запасов — но это тоже временная мера, считают эксперты, так как запасы не бесконечны.

Аналитики предположили, что при таком раскладе ЕС потеряет 250 миллиардов долларов в 2023 году и 200 миллиардов в 2024-м, а Россия всё равно останется в выигрыше.

В любом случае, последствия отказа от российской нефти для Европы будут очень ощутимыми. В Германии ранее рассчитали, что ждёт Европу в случае отключения электричества. Это тотальный блэкаут, убийства и грабежи, ущерб от которых составит почти 200 млн евро.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который обострился из-за введенных против России санкций. Многие страны ЕС добровольно отказываются от российского газа, жертвуя благосостоянием и комфортом своих жителей. Причем, именно Россию винили в сложившейся ситуации, хотя это не так — к энергетическому кризису Европу привела её же политика, а усугубили его введенные странами ЕС санкции.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что страны G7 (неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) и Австралия договорились о введении фиксированной цены на нефть из России. По данным издания, Запад может принять окончательное решение по этому вопросу до конца ноября. При этом Россия в ответ на такие действия планирует приостановить поставки нефти и нефтепродуктов участникам этого соглашения.

«Блокнот» рассказывал, на сколько лет России хватит разведанных запасов нефти. Эксперты уверены, что страна обеспечена нефтью и газом минимум на 39 и 80 лет. При этом запасы угля есть и не еще более долгий срок.

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