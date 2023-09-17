При необходимости Турция может разорвать связи с Евросоюзом – Эрдоган

Эрдоган прокомментировал доклад Европарламента по Турции. Говорят, что процесс вступления Турции в Евросоюз не может быть возобновлен в нынешних условиях, поэтому Европе следует изучить “параллельную и реалистичную основу” для свои отношения с Анкарой.

“Европейский Союз пытается отделиться от Турции. Мы оценим и, если необходимо, разорвем связи с Европейским Союзом”, – сказал Эрдоган в своем заявлении. И есть предрассудки и поверхностный и недальновидный подход.

Турция была кандидатом на членство в ЕС в течение 24 лет. В последние годы переговоры зашли в тупик из-за проблем с правами человека и верховенством закона между ЕС и Анкарой.