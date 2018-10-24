При обрушении эскалатора в Риме пострадали 16 граждан России

ЧП произошло вечером 23 октября на станции метро «Репубблика».

В момент обрушения на станции находились россияне, которые приехали на матч ЦСКА с итальянской «Ромой». Вначале поступила информация о 30 пострадавших болельщиках.

Всего после ЧП в больницы было доставлено 16 граждан России, часть из них уже покинула медучреждения. У большинства пострадавших — рваные раны и переломы нижних конечностей. Трое россиян остаются в больнице в тяжелом состоянии, двум пострадавшим сделали операцию.

Посольство России в Италии сообщает на своей странице в Twitter, что сотрудники диппредставительства дежурят в больницах и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

По словам болельщиков, медики прибыли на место только через полчаса после происшествия, сообщает телеканал «360».

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