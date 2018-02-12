При падении Ан-148 погибла жительница Сочи

Сейчас мэрия Сочи разыскивает родственников погибшей.

«На борту рейса Москва — Орск находилась 52-летняя жительница Сочи — Калашник Марина Александровна», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Власти Сочи готовы взять на себя расходы на перелет и пребывание родственников в Москве для прохождения процедуры опознания, а также на транспортировку тела погибшей в Сочи и организацию похорон.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Ранее сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

Владимир Путин отменил поездку в Сочи из-за авиакатастрофы. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148.

Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели. В списке, опубликованном на сайте МЧС, 71 фамилия. МЧС ночью 12 февраля завершило спасательную операцию на месте падения Ан-148.

Семьям погибших при падении Ан-148 выплатят по 1 млн рублей.

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